Dünya'ya en yakın gezegende heyecanlandıran keşif
Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs'ün daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yaşam formuna ev sahipliği yapıyor olabileceği açıklandı.
Bilim insanları, Venüs'ün atmosferinde tespit edilen, nitrojen ve hidrojenden oluşan renksiz bir gaz olan amonyak varlığı karşısında şaşkına döndü. Bunun sebebi ise "cehennem gezegeni" olarak da bilinen Venüs’te amonyağın herhangi bir kimyasal işlemle üreyemeyecek olması.
Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni çalışma, Venüs’te amonyak gazının varlığı için gerçekleşmesi gereken bir dizi kimyasal süreci modelledi.
Bilim insanları, amonyak gazının sülfürik asit damlacıklarının nötralize edilmesi için bulutların asitliğinin 11'den sıfıra düşmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, bu seviyenin pH ölçeğinde hala çok asidik olmasına rağmen, yaşamın potansiyel olarak hayatta kalabileceği bir ortam hazırlayacağı aktarıldı.
"YAŞAM VENÜS'TE KENDİ ORTAMINI OLUŞTURDU"
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Venüs’teki potansiyel amonyak kaynağı için en makul açıklamanın, yıldırım veya volkanik patlamalardan ziyade biyolojik kökenli olduğunu açıkladı. Söz konusu bulgu, yaşamın Venüs'te kendi ortamını oluşturduğunu gösteriyor.