Düşmana korku salan yerli füze Tayfun için heyecanlandıran açıklama

"PİLİN HÜCRESİNİ ÜRETİYORUZ"

İŞBİR'in Balıkesir'de ASPİLSAN'ın ise Kayseri'de faaliyet gösteren yeni şirketler olduğunu anlatan Piyade, "İŞBİR şirketimiz vardı fakat küçük bir işletmeydi. Şimdi akıllı bir fabrika kurduk. Bu fabrikada seri jeneratör üretiminin yanında alternatör üretimi de yapacağız. Yurt dışı satışlarımızda giderek artacak. Bir ay sonra bu fabrikanın açılışını yapacağız. Açıldığımızda Türk milleti olarak herkesin gururlanacağını söylemek istiyorum. Bu fabrikanın en büyük özelliğinden bir tanesi ürettiği ürünler sessiz jeneratörler. ASPİLSAN ise Kayseri'de bir ay önce açıldı. Türkiye'de pil üretimi yoktu. Biz sadece pilin hammaddesini, pilin hücresini dışarıdan alıp sisteme entegre ediyorduk. Pil üretimini yapan Avrupa'da dahi yok. Pilin hücresini üretiyoruz ve Avrupa'ya satacağız. Bunu bütün ev aletlerinde olduğu gibi mutfaklarda, helikopterlerde, gemilerde akıllı şehirlerde her alanda kullanacağız. Yakında bunun önemini göreceksiniz ve Türk milleti bu şirketimizden bahsedecek" dedi.