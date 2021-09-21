Facebook ve Ray-Ban'ın gizli kameralı gözlüğü tartışma yarattı

Her ne kadar sunduğu özelliklerle dikkat toplayan bir cihaz olsa da, Ray-Ban Stories birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Daha önce cihazın 30 saniyeye kadar 1184×1184 piksel çözünürlüğünde video kaydedebileceği ve 2592×1944 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebileceği belirtilmişti. Peki tüm bu özellikler diğer insanların gizliliğini ne kadar tehdit ediyor?