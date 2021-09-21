Facebook ve Ray-Ban'ın gizli kameralı gözlüğü tartışma yarattı
Özel hayatın gizliliğini yıkan Facebook'un Ray-Ban Stories adlı gizli kameralı gözlüğüne yasak gelyor.
Geçtiğimiz haftalarda Facebook ve Ray-Ban ortaklığında duyurulan ‘Ray-Ban Stories’ oldukça büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Gözlüğe entegre edilmiş çift 5 Megapiksel kamera, dahili mikrofon ve kulaklık gibi oldukça enteresan özellikler içeren ürünün geleceği tehlikede gibi görünüyor.
Her ne kadar sunduğu özelliklerle dikkat toplayan bir cihaz olsa da, Ray-Ban Stories birçok endişeyi de beraberinde getiriyor. Daha önce cihazın 30 saniyeye kadar 1184×1184 piksel çözünürlüğünde video kaydedebileceği ve 2592×1944 piksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebileceği belirtilmişti. Peki tüm bu özellikler diğer insanların gizliliğini ne kadar tehdit ediyor?
RAY-BAN STORİES HAKKINDAKİ ENDİŞELER
shiftdelete.net'te yer alan habere göre, oldukça basit bir özel hayat kuralı mevcut: Eğer birinin fotoğraf, video veya ses kaydını almak istiyorsanız, o kişinin rızasını almak ve bundan haberdar zorundasınız. Bu anlamda eğer kaydı alan kişi olarak siz söylemiyorsanız, gözlüğün bir şekilde karşıdakini kayıt altında olduğundan haberdar etmesi gerekiyor.
Ray-Ban Stories’in bunun için düşünülmüş bir özelliği var. Cihaz, görüntü kaydına geçtiği anda, üst köşesinde yer alan bir LED yanıp sönmeye başlıyor ve kaydın başladığını bildiriyor. Peki bu ne kadar yeterli?