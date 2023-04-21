Gökyüzünde Hibrit Güneş Tutulması şöleni kamerada

Parçalı tutulmalar ise Asya-Pasifik'in diğer bölgelerinde de görüldü. Hibrit Güneş tutulması, Hint Okyanusu'nda gün doğumunda başladı. Gözlemcilerin tutulma yolunun farklı noktalarında farklı/hibrit aşamalarını görebildiği tutulma Pasifik'te gün batımında sona erdi. Bazı bölgelerde tam Güneş tutulması görüldü. Bazı bölgelerde halkalı Güneş tutulması olarak bilinen, Ay'ın Güneş'in tamamını tamamen kapatamayacak kadar küçük olduğu tutulmayı ya da parçalı tutulmaları gözlendi. (Fotoğraf: Endonezya/Surabaya)