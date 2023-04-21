Gökyüzünde Hibrit Güneş Tutulması şöleni kamerada
Nadir görülen Hibrit Güneş tutulmasını izlemek için binlerce kişi tutulmanın dünyada en iyi görüldüğü yer olan Avustralya'nın batısındaki Exmouth kasabasına akın etti.
Avustralya'nın batısındaki Exmouth kasabasında gökyüzü, Ay'ın bölgenin üzerine 40 km genişliğinde bir gölge oluşturmasıyla yaklaşık 60 saniye boyunca karardı. Bir gözlemci tutulmayı, "akıllara durgunluk verici" olarak niteledi.
Perth kentinin 1200 kilometre kuzeyindeki turistik kasaba normalde 3 binden az kişi yaşıyor. Ancak yıldız gözlemcileri de kasabaya akın edince, Exmouth'un nüfusu 7 kat arttı.
Exmouth'a seyahat eden turistler ve bilim insanları, sıcaklık düştüğünde, gökyüzü karardığında ve yıldızlar ortaya çıktığında bunu coşkuyla karşıladı. Hibrit Güneş tutulması, yüzyılda yalnızca birkaç kez meydana gelen nadir bir olay.
Parçalı tutulmalar ise Asya-Pasifik'in diğer bölgelerinde de görüldü. Hibrit Güneş tutulması, Hint Okyanusu'nda gün doğumunda başladı. Gözlemcilerin tutulma yolunun farklı noktalarında farklı/hibrit aşamalarını görebildiği tutulma Pasifik'te gün batımında sona erdi. Bazı bölgelerde tam Güneş tutulması görüldü. Bazı bölgelerde halkalı Güneş tutulması olarak bilinen, Ay'ın Güneş'in tamamını tamamen kapatamayacak kadar küçük olduğu tutulmayı ya da parçalı tutulmaları gözlendi. (Fotoğraf: Endonezya/Surabaya)