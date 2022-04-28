Google Chrome hacklendi! İşte adım adım yapmanız gerekenler
İnternet devi Google'ın internet tarayıcısı Chrome hackerların saldırısına uğradı. Şirket 30 açığın 7'sinin yüksek risk içerdiğini belirtirken, kullanıcıların yapması gerekenleri sıraladı.
Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın internet tarayıcısı milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Google'dan Chrome kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi.
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Şirketin güvenlik güncellemesinde Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğu belirtildi. Bu açıklardan yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi.
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Chrome hem mobil cihazlarda hem bilgisayarlarda işletim sistemi farketmeksizin en çok kullanılan internet tarayıcısı.
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Google etkilenen kullanıcılara ilişkin detay vermekten kaçındı. Şirket Chrome kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.
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