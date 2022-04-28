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Google Chrome hacklendi! İşte adım adım yapmanız gerekenler

İnternet devi Google'ın internet tarayıcısı Chrome hackerların saldırısına uğradı. Şirket 30 açığın 7'sinin yüksek risk içerdiğini belirtirken, kullanıcıların yapması gerekenleri sıraladı.

Google Chrome hacklendi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - Resim: 1

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın internet tarayıcısı milyarlarca kişi tarafından kullanılıyor. Google'dan Chrome kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi.

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Google Chrome hacklendi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - Resim: 2

Şirketin güvenlik güncellemesinde Chrome'da 30'dan fazla açık bulunduğu belirtildi. Bu açıklardan yedisinin yüksek risk içerdiği ve halihazırda bazı kullanıcıların etkilendiği bildirildi.

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Google Chrome hacklendi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - Resim: 3

Chrome hem mobil cihazlarda hem bilgisayarlarda işletim sistemi farketmeksizin en çok kullanılan internet tarayıcısı.

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Google Chrome hacklendi! İşte adım adım yapmanız gerekenler - Resim: 4

Google etkilenen kullanıcılara ilişkin detay vermekten kaçındı. Şirket Chrome kullanıcıları için kısa sürede güvenlik güncellemelerinin yapılacağını söyledi.

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