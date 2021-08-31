Google Takvim kullanıcılarını sevindirecek güncelleme

6 Eylül’de kullanıma sunulacağı açıklanan Time Insights, Google Workspace kullanıcıları ve yöneticilerini kapsıyor. Takvim, kullanıcının hangi etkinliğe ne kadar vakit ayırdığını hesaplayacak. Bunları Zaman dökümü, Toplantılarda geçirilen süre ve Toplantı yaptığınız kişiler olmak üzere üç kısma ayıracak. Tüm bilgiler web sitesindeki sağ panelde görüntülenebilecek.