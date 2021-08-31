Google Takvim kullanıcılarını sevindirecek güncelleme
Google Takvim, uzaktan çalışırken zaman yönetimi konusunda sıkıntı çekenlerin sorununu çözecek bir özellik getirdi.
Google Takvim, pandemi döneminde yaygınlaşan hibrit çalışma sistemini destekleyecek bir yenilik getirdi. Shift Delete'de yer alan habere göre zamanının büyük kısmını sanal toplantılarda geçirenler artık günün hangi bölümünde ne yaptıklarının bir dökümünü görebilecekler. Uzaktan çalışma döneminin beraberinde getirdiği “zaman yönetimi” sorununu çözmeye yardımcı olan özellik, kullanıcıya üç veri sağlayacak.
6 Eylül’de kullanıma sunulacağı açıklanan Time Insights, Google Workspace kullanıcıları ve yöneticilerini kapsıyor. Takvim, kullanıcının hangi etkinliğe ne kadar vakit ayırdığını hesaplayacak. Bunları Zaman dökümü, Toplantılarda geçirilen süre ve Toplantı yaptığınız kişiler olmak üzere üç kısma ayıracak. Tüm bilgiler web sitesindeki sağ panelde görüntülenebilecek.
Google’ın açıklamasına göre, Time Insights yalnızca Takvim’in bilgisayardan ulaşılabilen web sürümünde çalışıyor. Kullanmaya başlamak için Google Takvim sitesine girip öncelikle hesabınızda oturum açmanız gerekiyor. Ardından “Daha fazla bilgi” bölümünü açarak, katıldığınız toplantı türleriyle beraber çalışma saatlerinizin ayrıntılarını zaman dağılımında görüntüleyebilirsiniz.
“Toplantılarda geçirilen süre” kısmında, sanal toplantılara ne kadar vakit harcadığınızı en çok meşgul olduğunuz günlere kadar detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca ne sıklıkla toplantı yaptığınızı da anlayabilirsiniz.