Google'da ''kedi'' tuzağı: Bu kelimeleri aratanlar virüs kapıyor

TEHLİKE 6 KELİMEDE SAKLI

İngilizcesi altı kelime olan "Bengal kedileri Avustralya'da yasal mı?" (Are Bengal Cats legal in Australia?) aramasını yapan kişilerin bu aramada çıkan ve bir çevrimiçi kedi forumuna giden bir bağlantı aracılığıyla virüs kaptıkları belirlendi.

Daily Mail'in haberine göre saldırıyı ifşa eden bir blog yazısında "Kurbanlar genellikle kötü amaçlı reklam yazılımlarına veya meşru pazarlama kisvesi altında gizlenmiş bağlantılara tıklamaya teşvik ediliyor veya bu durumda bunun için son derece meşru bir Google araması kullanıyorlar" uyarısı yaptı.