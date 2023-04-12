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  4. Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin

Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin

Teknoloji devi arama motoru Google'ın kullanıcılarının gizli gizli kullanımına sunduğu ancak her biri özel bir arama kelimesiyle aktif edilebilen 20 sırrı ifşa oldu. Haydi siz de deneyin...

Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin - Resim: 1

 ‘Google Sky’ Araması

Google’a ‘google sky’ yazdığımızda uzayın derinliklerine inebiliriz. 

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Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin - Resim: 2

‘Google Moon’ ve ‘Google Mars’ Aramaları

Ay ve Mars hakkında detaylı bilgi aradığımızda Google’a moon veya mars yazabiliriz. 

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Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin - Resim: 3

‘Google Guitar’ Araması

Google’a ‘google guitar’ araması yaptığımızda gitar çalabiliriz.

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Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin - Resim: 4

‘The Wizard of Oz Google Easter Eggs’ Araması

Google’a ‘the wizard of oz google easter eggs’ yazdığımızda sağ köşede bir çift kırmızı ayakkabı görürüz. Ona tıkladığımızda ise ekranın hızlıca dönmeye başladığını ve siyah beyaz olduğunu görebiliriz.

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