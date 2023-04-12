Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin

‘The Wizard of Oz Google Easter Eggs’ Araması

Google’a ‘the wizard of oz google easter eggs’ yazdığımızda sağ köşede bir çift kırmızı ayakkabı görürüz. Ona tıkladığımızda ise ekranın hızlıca dönmeye başladığını ve siyah beyaz olduğunu görebiliriz.