Google'ın ''en garip'' 20 sırrı ifşa oldu! Hemen deneyin
Teknoloji devi arama motoru Google'ın kullanıcılarının gizli gizli kullanımına sunduğu ancak her biri özel bir arama kelimesiyle aktif edilebilen 20 sırrı ifşa oldu. Haydi siz de deneyin...
‘Google Sky’ Araması
Google’a ‘google sky’ yazdığımızda uzayın derinliklerine inebiliriz.
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‘Google Moon’ ve ‘Google Mars’ Aramaları
Ay ve Mars hakkında detaylı bilgi aradığımızda Google’a moon veya mars yazabiliriz.
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‘Google Guitar’ Araması
Google’a ‘google guitar’ araması yaptığımızda gitar çalabiliriz.
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‘The Wizard of Oz Google Easter Eggs’ Araması
Google’a ‘the wizard of oz google easter eggs’ yazdığımızda sağ köşede bir çift kırmızı ayakkabı görürüz. Ona tıkladığımızda ise ekranın hızlıca dönmeye başladığını ve siyah beyaz olduğunu görebiliriz.
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