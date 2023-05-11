Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold görücüye çıktı
Teknoloji devi Goggle, katlanabilir telefonu Pixel Fold'u tanıttı. İşte telefonun öne çıkan özellikleri...
Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler, bu pazara hakim olmak istiyor.
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Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girdi. Google Pixel Fold, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen I/O'23 etkinliğinde tanıtıldı.
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7,6 inç 120 Hz OLED katlanabilir ekran ve 2208 x 1840 piksel çözünürlük ile gelen Google Pixel Fold, gücünü gücünü Google Tensor 2 işlemcisinden alıyor.
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48 MP ana, 10.8 MP ultra geniş açı ve 10.8 MP 5x telefoto kameraya sahip olan telefonun ön kısmında ise 8.3 MP dı ve, 8.3 MP iç selfie kamerası yer alıyor.
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