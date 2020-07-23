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  3. 23 Temmuz 2020 15:55

Gülistan Doku'yu kurtarmak için baraj suyunun tahliyesi devam ediyor

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama kurtarma çalışmalarında, son görüldüğü yer olan Uzunçayır Baraj gölündeki suyun boşaltılmasına devam ediliyor.

Gülistan Doku'yu kurtarmak için baraj suyunun tahliyesi devam ediyor

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

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Gülistan Doku'yu kurtarmak için baraj suyunun tahliyesi devam ediyor

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı.

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Gülistan Doku'yu kurtarmak için baraj suyunun tahliyesi devam ediyor

Bunun üzerine ekipler, sualtı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

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Gülistan Doku'yu kurtarmak için baraj suyunun tahliyesi devam ediyor

Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, perşembe günü Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi.

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