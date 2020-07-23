Gülistan Doku'yu kurtarmak için baraj suyunun tahliyesi devam ediyor
Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama kurtarma çalışmalarında, son görüldüğü yer olan Uzunçayır Baraj gölündeki suyun boşaltılmasına devam ediliyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı.
Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı.
Bunun üzerine ekipler, sualtı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.