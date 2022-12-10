Günün bulmacası NASA'dan geldi: Fotoğraftaki gizli mesajı bulunuz

ORION ÇOK YAKINDA DÖNECEK



Orion şu anda, insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracının şimdiye kadar seyahat ettiği en uzak mesafeye uçtu. Orion şu anda ABD’den sadece 48 saat uzakta ve yaklaşık 2 milyon kilometrelik başarılı yolculuğunu bitirmek üzere.