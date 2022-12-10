Günün bulmacası NASA'dan geldi: Fotoğraftaki gizli mesajı bulunuz
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Artemis 1 misyonu kapsamında uzaya fırlatılan Orion'un Ay’dan dönüşünü kutlamak için Dünya’nın dışında bir bulmaca oluşturdu. Bakalım Orion uzay aracına içine yerleştirilen gizli mesajları bulabilecek misiniz?
Bu fotoğrafa iyi bakın. Ay yolculuğundan dönen Orion kapsülünün içini görüyorsunuz. Ancak, merkezdeki sanal asistan da dahil olmak üzere yalnızca son teknoloji ekipmana odaklanmayın. NASA, takipçilerinin çözmesi için kapsülün içine birkaç bulmaca yerleştirdi.
Sosyal medya kullanıcıları, uzay aracının içine yerleştirilen semboller, sayılar ve resimleri paylaşarak bu zorluğun üstesinden geldi.
Bazı tahminler arasında kırmızı kuş benzeri bir sembol, yumuşak bir Snoopy oyuncağı ve Frank Sinatra'nın 'Fly Me To The Moon' şarkısının ilk beş notası olduğu düşünülen CBAGF harflerinin yer aldığı sarı bir etiket yer alıyor.
ORION ÇOK YAKINDA DÖNECEK
Orion şu anda, insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracının şimdiye kadar seyahat ettiği en uzak mesafeye uçtu. Orion şu anda ABD’den sadece 48 saat uzakta ve yaklaşık 2 milyon kilometrelik başarılı yolculuğunu bitirmek üzere.