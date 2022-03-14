  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Ingenuity, Mars'taki 21''inci kez uçtu

Ingenuity, Mars'taki 21''inci kez uçtu

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity 21'inci uçuşunu tamamladı. Ingenuity'nin 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini kaydedildi.

Ingenuity, Mars'taki 21''inci kez uçtu - Resim: 1

Space News sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı 11 Mart’ta Ingenuity'nin gezegendeki 21'inci uçuşunu tamamladığını ve 129 saniyelik uçuş sırasında 370 metre yol katettiğini duyurdu.

1 / 9
Ingenuity, Mars'taki 21''inci kez uçtu - Resim: 2

NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance'ın yol alacağı arazide ön incelemelerde bulunması için kullanılan mini helikopterin uzaya gönderildiği 2021'den bu yana 4,6 kilometreden fazla yol aldığı kaydedildi.

2 / 9
Ingenuity, Mars'taki 21''inci kez uçtu - Resim: 3

Ingenuity'nin, ön keşifleri ile Perseverance'a zaman kazandırdığını aktaran bilim insanları, helikopterin çalışmasından ciddi oranda verim aldıklarını ifade etti.

3 / 9
Ingenuity, Mars'taki 21''inci kez uçtu - Resim: 4

Öte yandan yaklaşık 1 yıldır uzayda faaliyet gösteren mini helikopterin henüz arıza çıkarmadığı ve yeni gibi olduğu bildirildi.

4 / 9