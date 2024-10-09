İnternette bu hatayı yapanlara geçmiş olsun: İşte 2024 ve 2025'in en büyük riskleri

Güvenlik ekiplerinin bu dinamik tehdit ortamında etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için proaktif yaklaşımlar geliştirmesi ve mevcut savunma mekanizmalarını sürekli olarak gözden geçirmesi gerektiğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Güvenlik ekiplerinin karşılaştığı bu yeni tehdit ortamı, sürekli bir risk yönetimi ve önlem alma sürecini zorunlu kılıyor. Fidye yazılımdaki veri sızıntıları, manuel hackleme, IoT cihazlarındaki güvenlik açıkları ve tedarik zinciri genişlemesi gibi yeni yöntemler, güvenlik ekiplerinin önlem alması gereken yeni zorluklar olarak ön plana çıkıyor.” açıklamasında bulunarak 2024 ve 2025 yılları için işletmelerin uygulaması gereken en önemli 5 fidye yazılımı trendini paylaşıyor.