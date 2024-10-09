İnternette bu hatayı yapanlara geçmiş olsun: İşte 2024 ve 2025'in en büyük riskleri
2024 ve 2025 tılları İçin internet ortamında göz ardı edilmemesi gereken 5 fidye tuzağı belli oldu...
Fidye yazılım yöntemleri geliştikçe, güvenlik ekipleri için ortaya çıkan tehditlerin bir adım önünde olmak giderek önem kazanıyor. Fidye yazılımı alanında geliştirilen yeni çözümlerle birlikte, işletmelerin güvenlik stratejilerini güncellemesi gerektiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, 2024 ve 2025 yılları için işletmelerin uygulaması gereken en önemli 5 fidye yazılımı trendini paylaşıyor.
Siber saldırıların artış gösterdiği günümüzde, güvenlik ekiplerinin sürekli olarak yenilikçi ve etkili stratejiler geliştirmesi kritik önem taşıyor. Dijitalleşme, uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, siber saldırı araç ve yöntemlerin gelişmesi gibi birçok etken, daha fazla kuruluşu hedef haline getiriyor.
Güvenlik ekiplerinin bu dinamik tehdit ortamında etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için proaktif yaklaşımlar geliştirmesi ve mevcut savunma mekanizmalarını sürekli olarak gözden geçirmesi gerektiğini belirten Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Güvenlik ekiplerinin karşılaştığı bu yeni tehdit ortamı, sürekli bir risk yönetimi ve önlem alma sürecini zorunlu kılıyor. Fidye yazılımdaki veri sızıntıları, manuel hackleme, IoT cihazlarındaki güvenlik açıkları ve tedarik zinciri genişlemesi gibi yeni yöntemler, güvenlik ekiplerinin önlem alması gereken yeni zorluklar olarak ön plana çıkıyor.” açıklamasında bulunarak 2024 ve 2025 yılları için işletmelerin uygulaması gereken en önemli 5 fidye yazılımı trendini paylaşıyor.
1. Veri Sızıntısı: Fidye yazılımı grupları, kurbanlarının verilerini yalnızca şifrelemekle kalmıyor, aynı zamanda bu verileri çalarak ifşa etme tehdidiyle de manipüle ediyor. Bu durum, veri güvenliğinin yalnızca şifreleme ile değil, aynı zamanda veri sızıntılarına karşı da korunması gerektiğini gösteriyor.