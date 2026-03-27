İnternette hacklenen hesaplar nasıl kurtarılır ? İşte adım adım, dakika dakika kurtarma rehberi
Dijital dünyada her an kapımızı çalabilecek olan "hesap çalınma" riskine karşı saniyelerin önemi büyük. Siber güvenlik devi ESET, bir hesap hacklendiğinde paniğe teslim olup hata yapmak yerine, durumu kontrol altına alacak 15 dakikalık altın rehberi paylaştı.
Instagram, WhatsApp veya banka hesabınız siber saldırganların eline mi geçti? Sakin olun ve saati başlatın! ESET tarafından hazırlanan 15 dakikalık acil durum planı, çalınan hesaplarınızı geri almanız için gereken tüm hamleleri dakika dakika sunuyor. Şüpheli yönlendirme kurallarını silmekten, 2FA kurtarma kodlarını kullanmaya; finansal güvenliğinizi sağlamaktan virüs taramasına kadar yapmanız gereken her şey bu rehberde.
Hesaplarınızdan biri saldırıya uğrarsa ilk önceliğiniz sakinliğinizi kaybetmemek ve hemen harekete geçmek olmalı. Ne kadar hızlı hareket ederseniz saldırganın işini o kadar fazla engelleyebilirsiniz. Erişim sağladıktan sonra ilk hamleleri, kurtarma e-posta adresini değiştirmek, kendi yedekleme kodlarını eklemek veya parolanızı değiştirdikten sonra bile hesabınızı izleyebilmek için gizli e-posta yönlendirme kuralları oluşturmak olabilir. Panik olmadan ilk 15 dakika içinde atacağınız adımlar size çok şey kazandırır.
Hasarı durdurun (0–2. dakika)
Hesaba hâlâ erişiminiz olup olmadığını kontrol edin. Erişiminiz varsa ihlalin nasıl gerçekleştiğini düşünün. Bir sorun olduğunu ilk fark ettiğiniz cihaz yerine başka bir cihaz kullanın. Hesaba hiç erişemiyorsanız platformun destek sayfalarına gidin ve hesap kurtarma sürecini başlatın. Finansal hesaplar söz konusuysa bankanızı veya kredi kartı sağlayıcınızı arayın ve işlemlerin engellenmesini ve hesabın izlenmek üzere işaretlenmesini özellikle isteyin.
Kötü amaçlı yazılımdan şüpheleniyorsanız cihazın internet bağlantısını kesin. Etkin bir kötü amaçlı yazılım saldırısı, verileri sızdırıyor veya saldırganla gerçek zamanlı olarak iletişim kuruyor olabilir; bu nedenle bunu durdurmanız gerekir. Cihazınızda güncel bir güvenlik yazılımı varsa tam bir tarama başlatın. Ancak taramanın tamamlanmasını beklemeyin; taramayı başlatıp farklı bir cihazdan sonraki adımlara geçin. Güvenlik yazılımınız yoksa ve çevrimiçi durumdaysanız ESET’in çevrimiçi tarayıcısı yardımcı olabilir. Bu arada, ESET’in bağlantı denetleyicisi, belirli kötü amaçlı URL’leri anında işaretleyebilir. Önemli olan, henüz hiçbir şeyi silmemenizdir. Çevrimiçi hizmetler, bildirim ve hesap kurtarma süreci sırasında şüpheli mesajları ve diğer olası kanıtları isteyebilir.