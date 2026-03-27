İnternette hacklenen hesaplar nasıl kurtarılır ? İşte adım adım, dakika dakika kurtarma rehberi

Kötü amaçlı yazılımdan şüpheleniyorsanız cihazın internet bağlantısını kesin. Etkin bir kötü amaçlı yazılım saldırısı, verileri sızdırıyor veya saldırganla gerçek zamanlı olarak iletişim kuruyor olabilir; bu nedenle bunu durdurmanız gerekir. Cihazınızda güncel bir güvenlik yazılımı varsa tam bir tarama başlatın. Ancak taramanın tamamlanmasını beklemeyin; taramayı başlatıp farklı bir cihazdan sonraki adımlara geçin. Güvenlik yazılımınız yoksa ve çevrimiçi durumdaysanız ESET’in çevrimiçi tarayıcısı yardımcı olabilir. Bu arada, ESET’in bağlantı denetleyicisi, belirli kötü amaçlı URL’leri anında işaretleyebilir. Önemli olan, henüz hiçbir şeyi silmemenizdir. Çevrimiçi hizmetler, bildirim ve hesap kurtarma süreci sırasında şüpheli mesajları ve diğer olası kanıtları isteyebilir.