İnternette şimdi de cinsel taciz dolandırıcılığı

ESET Araştırmalardan Sorumlu Direktör Roman Kováč konuyla ilgili şunları söyledi: “Babyk, LockBit ve Conti gibi fidye yazılımı ailelerinin sızdırılan kaynak kodlarının amatörleri fidye yazılım faaliyetlerine yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda savunma tarafı olarak bizim de yaygın veya bilinen tespit yöntemleri ve kuralların yanı sıra daha fazla değişkeni kapsama alanımıza dahil etmemizi sağlıyor.”