iPhone 15 fiyaskosu! 65 bin TL'lik telefonda skandal bir sorun ortaya çıktı
Apple'ın iPhone 15 serisinde ortaya çıkan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Bir kullanıcı iPhone 15 Pro modelinin bataryasının şiştiğini açıkladı. Kullanıcı, Apple'ın bu konuda yardımcı olmadığını belirtti.
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin aşırı ısınma sorunlarına dair endişeler artarken, şimdi bir kullanıcının şişmiş bir batarya sorunuyla karşılaştığı ortaya çıktı.
Bir Reddit kullanıcısı, iPhone 15 Pro modelini pazartesi günü satın aldığını ve şişmiş pil sorununu ilk başta fark etmediğini belirtti. Kullanıcı, bir kılıf takmaya çalıştığında pilin şiştiğini ve ekranın alt kısmına doğru fırladığını gördü. Telefon hala çalışsa da, kullanıcılar cihazın kapatılmasını ve şarj edilmemesini tavsiye etti.
Kullanıcı, Apple Store'un bu konuda yardımcı olmadığını ve bataryanın şiştiği telefonun Verizon'dan satın alındığında, kişiye satın aldığı yeri ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Bu durum, Reddit topluluğu tarafından eleştirildi.
Şu ana kadar bu, iPhone 15 Pro modelinde ortaya çıkan ilk şişmiş batarya vakası gibi görünüyor. Ancak bu sorunun neden kaynaklandığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bir analiste göre, aşırı ısınma sorunlarına yol açan suçlu işlemci değil, titanyum kasa ve yetersiz soğutma çözümü olabilir.