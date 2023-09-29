iPhone 15 fiyaskosu! 65 bin TL'lik telefonda skandal bir sorun ortaya çıktı

Şu ana kadar bu, iPhone 15 Pro modelinde ortaya çıkan ilk şişmiş batarya vakası gibi görünüyor. Ancak bu sorunun neden kaynaklandığına dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bir analiste göre, aşırı ısınma sorunlarına yol açan suçlu işlemci değil, titanyum kasa ve yetersiz soğutma çözümü olabilir.