iPhone 15 Pro'da can sıkacak ayrıntı! Sakın kılıfsız kullanmayın

Yani, iPhone 15 Pro'nun hala parmak izlerini çektiğini gösteren önceki incelemeler doğruydu. Neyse ki, Apple, bu durumun geçici olduğunu ve kullanıcıların nemli ve tüy bırakmayan bir bezle silerek kolayca düzeltebileceğini belirtiyor. Hangi bezin kullanılması gerektiği hakkında herhangi bir öneri verilmedi, ancak Apple'ın kendi parlatma bezini önerdiği biliniyor.