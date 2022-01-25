iPhone veya Android fark etmiyor! İşte şarjınızın hızlı bitmesinin nedeni

Android telefonlarda veya iPhone'larda güç tasarruf modları var, bunlar daha uzun kullanım sunuyor. Fakat her şeye rağmen şarjınızın hızlı azalmasından şikayetçiyseniz bunun suçlusu kullandığınız uygulamalar olabilir. Bu uygulamaların arka planda çalışması şarj tüketimini arttırıyor. Bulut hizmetleri veren pCloud isimli şirketteki uzmanlar şarjın hızla azalmasına neden olan uygulamaları masaya yatırdı ve rapor yayınladı. İşte uygulamaların tükettiği şarj oranları...