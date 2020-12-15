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  3. 15 Aralık 2020 09:43

iPhone'a güncelleme geldi! İşte yeni özellikler

Apple, iOS 14.3 güncellemesini dün akşam saatlerinde kullanıma sundu. İşte yeni güncellemeyle yapılan değişiklikler...

iPhone'a güncelleme geldi! İşte yeni özellikler

Tüm iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle kullandığınız iPhone'da bakın neler değişiyor?

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iPhone'a güncelleme geldi! İşte yeni özellikler

iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte telefonunuzda bu değişiklikleri göreceksiniz:

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iPhone'a güncelleme geldi! İşte yeni özellikler

Apple Fitness+
iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi

Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması

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iPhone'a güncelleme geldi! İşte yeni özellikler

On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması

Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri

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