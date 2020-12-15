iPhone'a güncelleme geldi! İşte yeni özellikler
Apple, iOS 14.3 güncellemesini dün akşam saatlerinde kullanıma sundu. İşte yeni güncellemeyle yapılan değişiklikler...
Tüm iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bugün itibariyle kullandığınız iPhone'da bakın neler değişiyor?
iOS 14.3 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte telefonunuzda bu değişiklikleri göreceksiniz:
Apple Fitness+
iPhone’unuzda, iPad’inizde ve Apple TV’nizde kullanılabilen ve Apple Watch (Apple Watch Series 3 ve daha yenisi) ile çalıştırılan stüdyo tarzı antrenmanların olduğu yeni bir fitness deneyimi
Fitness+ antrenmanlarına, antrenörlere ve kişiselleştirilmiş önerilere göz atmak için iPhone’da, iPad’de ve Apple TV’de yeni Fitness uygulaması
On popüler antrenman türüne her hafta videolu antrenmanlar eklenir: Yüksek Yoğunluklu Antrenman, Bisiklet (İç), Yoga, Core Bölgesi Antrenmanı, Güç Antrenmanı, Dans, Kürek, Koşu Bandında Yürüme, Koşu Bandından Koşu ve Farkındalık Soğuması
Antrenmanınıza eşlik etmesi için Fitness+ antrenörleri tarafından hazırlanan çalma listeleri