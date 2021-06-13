Jeff Bezos ile ile uzaya gitmek için servet ödedi: İşte dudak uçuklatan rakam...
Jeff Bezos ile uzay gemisi yolculuğuna çıkmak için başlatılan açık artırma sonuçlanırken kimliği açıklanmayan isim bu yolculuk için bir servet ödedi.
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurmuştu.
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Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek seyahatte boş koltuklardan birini online açık artırmayla satışa çıkardı.
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Yapılan açık artırmanın sonucuna göre ünlü milyarder ile uzaya gitmenin fiyatı da belli oldu. Açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. Kimliği açıklanmayan kazanan Bezos'un yanındaki koltuk için 28 milyon dolar ödedi.
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Blue Origin'in Batı Teksas'tan New Shepard güçlendiricisinin 20 Temmuz'da piyasaya sürülmesi, ABD firmaları yeni bir özel ticari uzay yolculuğu çağına doğru çabalarken bir dönüm noktası olacak.
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