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  3. 11 Ekim 2020 17:06

Koronavirüs hiç bu kadar net görüntülenmemişti! İşte tam o an!

Çinli ve ABD'li bilim insanları, koronavirüsün insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak süper bilgisayarlarla görüntüledi.

Koronavirüs hiç bu kadar net görüntülenmemişti! İşte tam o an!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Çin ve ABD’li bilim insanları, koronavirüs (Covid-19) insan hücreleriyle etkileşim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi.

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Koronavirüs hiç bu kadar net görüntülenmemişti! İşte tam o an!

Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonucunda koronavirüsün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net biçimde görüntülemeyi başardı.

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Koronavirüs hiç bu kadar net görüntülenmemişti! İşte tam o an!

VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ
Li, basına yaptığı açıklamada “Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum” dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi.

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Koronavirüs hiç bu kadar net görüntülenmemişti! İşte tam o an!

Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde koronavirüs proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için “kreşler” kurduğunu gözlemledi.

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