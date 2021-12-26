Orman yangınlarını YİHA söndürecek!
Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile orman yangınlarına karşı dünyanın ilk ve tek amfibi özellikli Yangın İnsansız Hava Aracı (YİHA) geliştirdi.
Ankara'da faaliyet gösteren Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile birlikte orman yangınlarına karşı İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi amacıyla çalışma başlattı.
Havadan yangınla mücadele operasyonları yürütürken hayatlarını riske atan pilot arkadasları için bir çözüm yolu bulmak maksadı ile fikir olarak 2011 yılında başlayan YİHA çalısmaları, ilk uçuş testlerini 2015'te gerçekleştirdi.
Devam eden yoğun çalışmalar doğrultusunda üretime hazır hale getirildi. Türk-İspanyol ortaklığında üretimi yapılan orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkân sağlayan YİHA'nın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor. 7/24 operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan YİHA'nın 2 ton su taşıma kapasitesi bulunuyor.
'MALİYET OLARAK BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR'
Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firmasının Yönetici Ortağı Dilek Melissa Elmas, YİHA'nın Türkiye'de ormanları yangınlardan korumaya hazır olduğunu söyledi. Elmas, geliştirdikleri teknoloji ile hem ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasını hem de yangına müdahale süresinin kısaltılıp yangının büyümeden söndürülmesinin sağlanacağını kaydetti.