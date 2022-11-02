Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok... Hangisi olduğu fark etmez... Eğer siz de sosyal medyasız yapamayanlardansanız bu haber canınızı çok sıkacak...
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyanın yalnızlaşma üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
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Kişilerin sosyalleşmek amacıyla kullandıkları sosyal medya uygulamalarının kişiyi yalnızlaştırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yeteri ve gereği kadar olmayan bir sosyal medya kullanımı bağımlılığa yol açabilir.” uyarısında bulundu.
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Taşkın, bilinçsiz sosyal medya kullanımının yalnızlaşmanın yanı sıra depresyon, bağımlılık ve yeme bozukluğu gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.
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Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyayla beraber alışkanlıkların ve yaşam şeklinin değiştiğini belirterek şunları söyledi:
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