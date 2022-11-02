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Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok... Hangisi olduğu fark etmez... Eğer siz de sosyal medyasız yapamayanlardansanız bu haber canınızı çok sıkacak...

Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber - Resim: 1

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyanın yalnızlaşma üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

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Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber - Resim: 2

Kişilerin sosyalleşmek amacıyla kullandıkları sosyal medya uygulamalarının kişiyi yalnızlaştırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yeteri ve gereği kadar olmayan bir sosyal medya kullanımı bağımlılığa yol açabilir.” uyarısında bulundu. 

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Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber - Resim: 3

Taşkın, bilinçsiz sosyal medya kullanımının yalnızlaşmanın yanı sıra depresyon, bağımlılık ve yeme bozukluğu gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

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Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber - Resim: 4

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyayla beraber alışkanlıkların ve yaşam şeklinin değiştiğini belirterek şunları söyledi:

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