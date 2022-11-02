Sosyal medyasız nefes alamayanlar için kötü haber

Kişilerin sosyalleşmek amacıyla kullandıkları sosyal medya uygulamalarının kişiyi yalnızlaştırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, “Yeteri ve gereği kadar olmayan bir sosyal medya kullanımı bağımlılığa yol açabilir.” uyarısında bulundu.