Süper mutant insan Graham'ın inanılması güç hikayesi

Süper mutant insan Graham, Melbourne Hastanesi travma cerrahı Christian Kenfield ve Avustralyalı heykeltraş Patricia Piccinini işbirliğiyle, eğitim amacıyla geliştirildi. Tasarımı Piccinini'ye ait olan Graham'ın öyle bir özelliği var ki, sadece ona özgü. İlginç vücut yapısına sahip olan bu mutant insan, bir araba kazasında hayatta kalabilecek şekilde tasarlandı. Çünkü Graham'ın kaburgalarının arasında hava yastığı bulunuyor.