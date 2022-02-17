Süper mutant insan Graham'ın inanılması güç hikayesi
Süper mutant insan Graham, Melbourne Hastanesi travma cerrahı Christian Kenfield ve Avustralyalı heykeltraş Patricia Piccinini işbirliğiyle, eğitim amacıyla geliştirildi.
Süper mutant insan Graham, Melbourne Hastanesi travma cerrahı Christian Kenfield ve Avustralyalı heykeltraş Patricia Piccinini işbirliğiyle, eğitim amacıyla geliştirildi. Tasarımı Piccinini'ye ait olan Graham'ın öyle bir özelliği var ki, sadece ona özgü. İlginç vücut yapısına sahip olan bu mutant insan, bir araba kazasında hayatta kalabilecek şekilde tasarlandı. Çünkü Graham'ın kaburgalarının arasında hava yastığı bulunuyor.
Her yıl yaklaşık 165.000 kişi araç kazalarında ölüyor. Fakat araba kazasında hayatta kalabilecek tek insan olan Graham, dünyadaki en güvenli insan olarak karşımıza çıkıyor. Graham kalın bir beyine sahip ve neredeyse boynu yok. Normal görünen tek uzvu ise kolları. Bunun dışında kulakları içe doğru çökük, burnu ise kemiksiz ve neredeyse içe göçmüş durumda.
Bir 'siborg' heykel olan Graham, araçlarda güvenlik teknolojisi olmadan bir insanın kaza anında hayatta kalabileceği şekilde tasarlandı. Graham'ı kazalardan koruyan şey ise her kaburgası arasında bulunan hava yastıkları ve her yöne doğru bükülen uzuvları.
Tuhaf görünümlü model fiberglas, silikon ve insan saçından üretildi ve ilk olarak 2016'da Victoria Eyalet Kütüphanesi'nde sergilendi. Graham'ın kafatası arabanın ön camından gelen herhangi bir kuvvetten kurtulacak ve şoku emecek şekilde tasarlandı. Böylece çarpma anında beyninde gerçekleşecek hasar ortadan kaldırıldı. Ayrıca Graham'ın beyninde normal bir insanda bulunandan daha çok beyin omurilik sıvısı ve bağları bulunuyor.