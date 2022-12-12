Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı

"APOLLO 13'ÜN MESAFE REKORUNU AŞTI"

NASA’nın 25,5 gün boyunca, Orion’u derin uzayın ‘zorlu ortamında’ test ettiği ifade edilen açıklamada, “Uçuş testi sırasında Orion, astronotlar için tasarlanmış herhangi bir uzay aracının bir uzay istasyonuna kenetlenmeden kaldığı süreden daha uzun süre uzayda kaldı. Orion, uzak Ay yörüngesindeyken, daha önce Apollo 13 sırasında ulaşılan, insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının kat ettiği mesafe rekorunu aştı” denildi. Görev sırasında Orion’un, Ay yüzeyinin 80 mil yakınına gelen 2 Ay uçuşu gerçekleştirdiği ve en uzak mesafesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Dünya yörüngesinde döndüğü yerden bin kat daha uzağa gittiği belirtildi.