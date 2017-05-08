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  3. 08 Mayıs 2017 15:24

TSK'dan 24 adet silahlı ''Hürkuş'' siparişi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, TAI tarafından tasarlanan Hürkuş uçağının silahlı modeli "Hürkuş C" için 12’si kesin, 12’si de opsiyon toplam 24 adet sipariş veriyor.

TSK'dan 24 adet silahlı ''Hürkuş'' siparişi

Kanat ve gövde altında milli mühimmatlardan Roketsan tarafından geliştirilen Cirit, UMTAS füzeleri ile HGK-3, KGK-82 gibi bombaları taşıyabilen uçağın ilk testi geçen ay başarıyla tamamlanmıştı. Test aşamasının hızla tamamlanmasından sonra Kara Kuvvetleri için üretim başlayacak.

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TSK'dan 24 adet silahlı ''Hürkuş'' siparişi

Taarruz helikopterlerine göre çok daha hızlı olan Hürkuş, F-16’larla yapılan operasyonların daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmesini sağlayacak. 12 uçağın teslimatından sonra ikinci 12 uçaklık paketin de kesin siparişe çevrilmesi hedefleniyor.

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TSK'dan 24 adet silahlı ''Hürkuş'' siparişi

Tek motorlu, turboprop motorlu bu tür savaş uçakları, pahalı uçaklar alamayan veya operasyon maliyetlerini düşük tutmak isteyen ülkeler tarafından tercih ediliyor. Pilotajı kolay olan bu uçaklar, uçuş eğitimlerinde de kullanılıyor. Hürkuş’un rakipleri arasında Amerikan T-6 Texan II ve Brezilyalı Emrbraer Super Tucano uçakları bulunuyor.

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TSK'dan 24 adet silahlı ''Hürkuş'' siparişi

TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI

Proje Geçen yıl Hürkuş’un ilk modeli ‘A’, Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA’dan onay olan ilk Türk hava aracı olmuştu.

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