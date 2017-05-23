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  3. 23 Mayıs 2017 11:15

Türk mühendis jet motoru yaptı

Berlin Teknik Ünivesitesi'nden Berkant Göksel'in öncülük ettiği bir mühendislik grubu uzay ve havacılık endüstrisinde devrim yapabilecek yepyeni bir motor geliştirdi.

Türk mühendis jet motoru yaptı

Berkant Göksel ve arkadaşlarının geliştirdiği plazma jet motorları, günümüz jet motorlarının aksine herhangi bir yakıt kullanmadan çok büyük boyutlarda itki kuvveti oluşturabiliyor.

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Türk mühendis jet motoru yaptı

İlk olarak 1964 yılında Sovyet Rusya tarafından uzaya fırlatılan küçük uzay araçlarında kullanılan plazma iticileri, bugünkü geleneksel jet motorlarına pek benzemiyor.

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Türk mühendis jet motoru yaptı

Normal jet motorları yakıt ve sıkıştırılmış havayı tutuşturarak itki kuvveti oluştururken; plazma iticileri bir füzyon reaktörünü yani yıldızlarda gerçekleşen reaksiyonları taklit ediyor.

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Türk mühendis jet motoru yaptı

Argon veya hava gibi gaz moleküllerini sıkıştırıp plazma haline uyaran motorlar bu şekilde elektrik üreterek elektrik alanları oluşturuyor.

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