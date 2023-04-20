Türkiye'de bir ilk! ''Cube Beyoğlu'' kapılarını açtı

“3-4 ARKADAŞ BİRARAYA GELİP 100-200 MİLYON DOLAR HASILAT YAPAN ŞİRKET KURABİLİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışa TOGG makam aracıyla geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından karşılanan Bakan Varank açılışta bir konuşma da yaptı. Bakan Varank, “AR-GE ve inovasyon Türkiye’yi katma değerli kalkındırmanın anahtarıdır. İşte kuluçka merkezleri de aslında bizim teknoparkların dışında kurarak özellikle gençlerimizi bu süreçlere dahil etmek için şehirlerde kuluçka merkezleri kurma fikriyle attığımız bir adım. Bu fikri ilk olarak hayata geçirdiğimiz en güzel örneği de Beyoğlu’nda şu anda yaşıyoruz. İstanbul Teknopark şehirde kuluçka anlayışını Beyoğlu'nda "Cube Beyoğlu" ile hayata geçirmiş olacağız. Bizim en önemli güvencemiz, en önemli dayanağımız kıymetli gençlerimizdir. Bugün gençlerin enerjisiyle, gençlerin vizyonuyla, gençlerin ortaya koydukları fikirlerle, projelerle Türkiye girişimcilikte altın çağını yaşıyor. Gencecik çocuklar üç dört arkadaş bir araya gelip 100 milyon -200 milyon dolar hasılat, ciro yapan şirketler kurabiliyorlar. İnşallah biz buna devam edeceğiz. İşte bunlara devam ederken de en önemli merkezlerimizden bir tanesi "Cube Beyoğlu" olacak. Burada tematik kuluçka işleteceğimiz gibi aynı zamanda bir girişimcilik merkezini de hayata geçireceğiz" dedi