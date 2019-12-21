Türkiye’de bu telefonlarda Google ürünleri kullanılamayacak!

CNN Türk'ün haberine göre eğer Türkiye'de Rekabet Kurumu ile Google anlaşmazlığı devam ederse bir çok akıllı telefon Google Chrome, Youtube, Gmail, Google Play ve Analytics gibi önemli uygulamaları kullanamayacak. İşte bu anlaşmazlık doğrultusunda Google uygulamalarının kullanılamayacağı telefonlar...

