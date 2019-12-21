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  3. 21 Aralık 2019 11:43

Türkiye’de bu telefonlarda Google ürünleri kullanılamayacak!

Google ile Rekabet Kurumu'nun arasında yaşanan anlaşmazlık, yeni çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google uygulamalarının kullanılamayacak olmasıyla sonuçlandı...

Türkiye’de bu telefonlarda Google ürünleri kullanılamayacak!

Google ile Rekabet Kurumu'nun arasında yaşanan anlaşmazlık, yeni çıkan Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google uygulamalarının kullanılamayacak olmasıyla sonuçlandı.

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Türkiye’de bu telefonlarda Google ürünleri kullanılamayacak!

CNN Türk'ün haberine göre eğer Türkiye'de Rekabet Kurumu ile Google anlaşmazlığı devam ederse bir çok akıllı telefon Google Chrome, Youtube, Gmail, Google Play ve Analytics gibi önemli uygulamaları kullanamayacak. İşte bu anlaşmazlık doğrultusunda Google uygulamalarının kullanılamayacağı telefonlar...

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Türkiye’de bu telefonlarda Google ürünleri kullanılamayacak!

Essential Project Gem

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Türkiye’de bu telefonlarda Google ürünleri kullanılamayacak!

Huawei P40 serisi(ABD yasağı nedeniyle)

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