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  3. 29 Eylül 2018 13:41

Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede

Kahramanmaraş'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlar da podyumda yürüdü.

Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede

Kahramanmaraş'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlar da podyumda yürüdü.

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Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede

Kentteki bir otelde düzenlenen defileye; Kahramanmaraş Vali Yardımcı Bayram Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

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Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede

Kahramanmaraş adına önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zabun, şu ifadeleri kullandı:

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Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede

"Sim sırma ile başlayan tekstil serüveninin baş döndüren hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Bu hafta, şehrimiz adına çok önemli iki büyük organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, bu akşam galasını yaptığımız Uluslararası Tekstil Zirvesi ve Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu.

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