Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede

"Sim sırma ile başlayan tekstil serüveninin baş döndüren hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Bu hafta, şehrimiz adına çok önemli iki büyük organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, bu akşam galasını yaptığımız Uluslararası Tekstil Zirvesi ve Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu.