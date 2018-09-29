Türkiye'de ilk kez defilede robotlar sahnede
Kahramanmaraş'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlar da podyumda yürüdü.
Kahramanmaraş'ta, 3'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında gerçekleşen 'Gelenekten Geleceğe' konulu Sim Sırma Defilesi'nde ünlü mankenlerin yanı sıra, Türkiye'de ilk defa robotlar da podyumda yürüdü.
Kentteki bir otelde düzenlenen defileye; Kahramanmaraş Vali Yardımcı Bayram Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Kahramanmaraş adına önemli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zabun, şu ifadeleri kullandı:
"Sim sırma ile başlayan tekstil serüveninin baş döndüren hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Bu hafta, şehrimiz adına çok önemli iki büyük organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta, bu akşam galasını yaptığımız Uluslararası Tekstil Zirvesi ve Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu.