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  4. Türkiye'nin yeni gururu Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını açtı. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ''Bayraktar Kızılelma'', ilk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı - Resim: 1

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

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Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı - Resim: 2

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

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Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı - Resim: 3

TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

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Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez görücüye çıktı - Resim: 4

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.

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