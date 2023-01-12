Twitter'ın patronu Elon Musk, şimdi de ''kullanıcı adı'' satacak!
Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter gelirlerini artırmak için şirket kullanıcı adlarını ''açık artırma'' yöntemiyle satmayı planlıyor.
28 Ekim’den bu yana Elon Musk’ın yönetiminde olan Twitter, pek çok değişikliğe ve radikal karara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
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Amerikan New York Times gazetesinin elde ettiği bilgilere göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.
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Elon Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.
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Planın bu tarihten itibaren düşünüldüğü belirtiliyor.
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