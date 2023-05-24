Üniversiteliler icat etti: Havada, karada ve suda gidebiliyor

'SUDAN KALKIŞ YAPABİLİYOR'

Güvenli düşüş testlerinin sürdüğünü belirten Solak, "Şu anda 5 metrede tasarladığımız güvenli düşüşü 10-20-30 metre gibi kademeli şekilde artırabiliriz. Geliştirdiğimiz İHA hibrit bir şekilde ilerleyebiliyor. Hibrit bir şekilde ilerlemesi diğer projelerden ayıran en önemli özelliği. Suya iniş yapıp, karaya geçiş yapabiliyor. Karada birbirinden bağımsız iki tekeri ile beraber hareketini sağlayabiliyor. Suyun üzerinden havaya kalkışını gerçekleştirebiliyor ya da karadan havaya kalkışını yapabiliyor. Hibrit bir şekilde farklı ortamlardan farklı ortamlara geçişini yapabiliyor. Pilot ile sürüşünü gerçekleştirebiliyoruz ya da içerisine yüklediğimiz tam otonom sürüş desteği var. Buraya bilgilerini yükleyeceğimiz görev ile tam otonom bir şekilde pilotsuz da görevini icra edebilmektedir. Projemiz tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlandı" diye konuştu. (DHA)