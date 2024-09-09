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Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak

Ay’da bir araştırma üssü inşa etmeyi test etmek isteyen Çin, simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlaları uzaya gönderecek. Tuğlaların, aşırı koşullara dayanıklılıkları incelenecek.

Kaynak: AA
Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak - Resim: 1

AA’nın aktardığına göre Çin’in Wuhan kentindeki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden ‘akıllı inşaat’ uzmanı Ding Lieyun, örnek tuğlaların önümüzdeki ay ‘Tianzhou-8’ kargo uzay aracıyla Tiangong istasyonundan uzaya gönderileceğini belirtti.

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Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak - Resim: 2

Pekin, bilimsel keşif ve kaynak geliştirme için 2035’e kadar Ay’ın güney kutbu yakınlarında ‘Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’ ya da ILRS olarak bilinen bir araştırma üssü kurmak istiyor.

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Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak - Resim: 3

Üç yıl sürecek deneyde bilim insanları, numunelerin radyasyona ve sıcaklık değişimine nasıl tepki verdiğini gözlemleyecek.

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Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak - Resim: 4

Üniversitenin Dijital İnşaat için Ulusal Teknoloji İnovasyon Merkezi’nin başında bulunan Ding, “Tuğlaları Dünya’da 100 megapaskal gücüne kadar pişirebiliriz ki bu betondan çok daha serttir” dedi.

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