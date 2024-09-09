Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak
Ay’da bir araştırma üssü inşa etmeyi test etmek isteyen Çin, simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlaları uzaya gönderecek. Tuğlaların, aşırı koşullara dayanıklılıkları incelenecek.
AA’nın aktardığına göre Çin’in Wuhan kentindeki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden ‘akıllı inşaat’ uzmanı Ding Lieyun, örnek tuğlaların önümüzdeki ay ‘Tianzhou-8’ kargo uzay aracıyla Tiangong istasyonundan uzaya gönderileceğini belirtti.
Pekin, bilimsel keşif ve kaynak geliştirme için 2035’e kadar Ay’ın güney kutbu yakınlarında ‘Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’ ya da ILRS olarak bilinen bir araştırma üssü kurmak istiyor.
Üç yıl sürecek deneyde bilim insanları, numunelerin radyasyona ve sıcaklık değişimine nasıl tepki verdiğini gözlemleyecek.
Üniversitenin Dijital İnşaat için Ulusal Teknoloji İnovasyon Merkezi’nin başında bulunan Ding, “Tuğlaları Dünya’da 100 megapaskal gücüne kadar pişirebiliriz ki bu betondan çok daha serttir” dedi.