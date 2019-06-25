Uzayın derinliklerinden gelen esrarengiz görüntüler
Uzayın derinliklerinde gelen bazı görüntülerin, bilim insanlarının aylar süren çalışmalarına rağmen sırrı çözülemiyor. İşte birbirinden çarpıcı o görüntüler...
NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...
İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.
Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...