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  3. 25 Haziran 2019 08:20

Uzayın derinliklerinden gelen esrarengiz görüntüler

Uzayın derinliklerinde gelen bazı görüntülerin, bilim insanlarının aylar süren çalışmalarına rağmen sırrı çözülemiyor. İşte birbirinden çarpıcı o görüntüler...

Uzayın derinliklerinden gelen esrarengiz görüntüler

NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

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Uzayın derinliklerinden gelen esrarengiz görüntüler

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.

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Uzayın derinliklerinden gelen esrarengiz görüntüler

Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...

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Uzayın derinliklerinden gelen esrarengiz görüntüler

Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce Kızıl Gezegen'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.

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