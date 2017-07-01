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  3. 01 Temmuz 2017 11:10

Uzaylılar yeraltı üssü mü kurdu?

Uzaylılar yeraltı üssü mü kurdu?

Dulce Üssü

Sayısız televizyon programında, çizgi romanda ve romanda yer alsa da, New Mexico’daki Dulce şehrinin yaklaşık 5 km. kuzeyinde yer alan Archuleta Yüksekovası’nın içinde bir yer altı “üs”sü olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

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Uzaylılar yeraltı üssü mü kurdu?

Üssün adı UFO veya komplo İnternet sitelerinde sık sık geçer ve genellikle de ABD Ordusu ve uzaylıların ortak işletmeleri olarak tanımlanır. Hikâye, yerel bir UFO meraklısı olan Paul Bennewitz’in 1970’lerde yüksekovanın altından radyo yayını aldığını düşünmesiyle başladı.

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Uzaylılar yeraltı üssü mü kurdu?

Birkaç yıl içinde başka bir UFO hayranı olan Phil Schneider bir zamanlar orada çalıştığını iddia etti ve yer altındaki 7 katlı yapının ayrıntılı tanımını, 18.000 uzaylıdan oluşan nüfusunu ve bu uzaylıların insan denekler üzerinde yaptıkları korkunç deneyleri anlattı.

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Uzaylılar yeraltı üssü mü kurdu?

Ayrıca 130 kilometre ötedeki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı’na da yer altı treni bağlantısı olduğu söyleniyordu.

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