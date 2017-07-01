Uzaylılar yeraltı üssü mü kurdu?

Birkaç yıl içinde başka bir UFO hayranı olan Phil Schneider bir zamanlar orada çalıştığını iddia etti ve yer altındaki 7 katlı yapının ayrıntılı tanımını, 18.000 uzaylıdan oluşan nüfusunu ve bu uzaylıların insan denekler üzerinde yaptıkları korkunç deneyleri anlattı.