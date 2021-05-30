WhatsApp’tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: Onaylamayanlara ne olacak?
WhatsApp’ın ilk olarak Ocak ayında açıkladığı gizlilik sözleşmesine tepkiler devam ederken konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
WhatsApp’tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: Onaylamayanlara ne olacak?
İngiliz Telegraph’ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.
Haberde WhatsApp’ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.
WhatsApp’ın aldığı gizlilik sözleşmesi kararının ardından Türkiye, Almanya ve Hindistan'daki gizlilik ve rekabet düzenleyicileri yeni güncellemeyi engellerken, Telegram ve Signal gibi rakip uygulamaların kullanıcılarında ani artışlar görülmüştü.
Telegraph, WhatsApp sözcüsünün, "Çeşitli yetkililer ve gizlilik uzmanlarıyla yapılan son tartışmalara bakıldığında, şu anda güncellemeyi henüz kabul etmemiş olanlar için WhatsApp'ın işlevselliğini sınırlama planımız olmadığını açıkça belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.