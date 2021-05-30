WhatsApp’tan gizlilik sözleşmesi açıklaması: Onaylamayanlara ne olacak?

İngiliz Telegraph’ın haberine göre WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan gizlilik sözleşmesini reddeden kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacağı bildirildi.

Haberde WhatsApp’ın bu kararı almasında, kullanıcı sayısındaki azalmanın ve çeşitli hükümetlerin karşı çıkmasının etkili olduğu belirtildi.