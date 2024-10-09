YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar
Dijital dünyanın en büyük video platformu Youtube hem içerik hazırlayanları hem de izleyicilerini kızdıracak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük video paylaşım sitelerinden birisi olan YouTube yeni bir değişikliğe hazırlanıyor.
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YouTube, platform üzerinde videolardan önce ve içerisinde çıkan reklamlar için yeni bir yol izlemeye başladı.
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TV100'den Sadullah Rişvan'ın haberine göre YouTube, artık reklamları atla seçeneğinin kullanılabilirliğini kaldırıyor.
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Bazı bilgisayar kullanıcıları, yer tutucu olarak dairesel bir geri sayım sayacı göstermeden, kullanılabilene kadar Atla düğmesini gizleyen gri bir dikdörtgen fark ettiler.
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