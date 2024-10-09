  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar

YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar

Dijital dünyanın en büyük video platformu Youtube hem içerik hazırlayanları hem de izleyicilerini kızdıracak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar - Resim: 1

Dünyanın en büyük video paylaşım sitelerinden birisi olan YouTube yeni bir değişikliğe hazırlanıyor.

1 / 8
YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar - Resim: 2

YouTube, platform üzerinde videolardan önce ve içerisinde çıkan reklamlar için yeni bir yol izlemeye başladı.

2 / 8
YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar - Resim: 3

TV100'den Sadullah Rişvan'ın haberine göre YouTube, artık reklamları atla seçeneğinin kullanılabilirliğini kaldırıyor.

3 / 8
YouTube yeni özelliğini test ederken yakalandı: Tüm Youtube kullanıcılarını kızdıracak karar - Resim: 4

Bazı bilgisayar kullanıcıları, yer tutucu olarak dairesel bir geri sayım sayacı göstermeden, kullanılabilene kadar Atla düğmesini gizleyen gri bir dikdörtgen fark ettiler.

4 / 8