Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar

Haftalık ekonomi dergisinde, bu teknolojinin yıllardır var olduğu ancak bunun milyonlarca dolara mal edilen ve hastaların klinik bir ortamda hareketsiz oturmasını gerektiren oda boyutunda makinelerle mümkün olduğu ifade edildi.

Makalede, "Herkesin takıp dolaşabileceği daha uygun fiyatlı bir teknolojinin vaadi, akıllara durgunluk veriyor. Heyecanlı araştırmacılar, beyin yaşlanması, zihinsel bozukluklar, sarsıntılar, felçler ve meditasyon gibi geçmişteki metafizik deneyimlerin arkasındaki mekanikler hakkında fikir edinmek için kaskları kullanmayı bekliyor" ifadelerine yer verildi.