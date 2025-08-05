3 bin 200 rakımda kayak ve yüzme keyfi bir arada!

Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığını ifade eden Canser Atila ise "40 dereceye ulaşan sıcaklık olunca, biz de ağustos ayında şortlarımız, kros motorlarımızla Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak 12 ay boyunca erimeyen karın üzerinde çok güzel, keyifli zaman geçirdik. Burada diğer snowboardcı ve kayakçı arkadaşlarımızla birlikte kendimize ufak bir rampa yapıp karın ve soğuk havanın keyfini çıkardık. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)