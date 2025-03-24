4 gün sürecek! Uzmanı uyardı: Acil değilse dışarı çıkmayın

'KRONİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR'

Özdemir, "Bu hafta Türkiye’de Pazartesi gününden itibaren Salı Çarşamba Perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı söz konusu. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi gözüküyor. Batı bölgelerimizden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesiyle tüm yurdu etkileyecek. Cuma gününden itibaren yağışların başlamasıyla çöl tozları su damlacıklarına tutunarak yere indiğinde ise bu kez araçlar üzerinde de çamur şeklinde kendini gösterecek. OIumlu etkileri de tarımsla alanlarda kurak topraklara yağdığında mineral bakımından bu tozlar zengin olduğu için toprağa faydası olacaktır deniz canlılarına faydası olacaktır. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor; nefes darlığı çekilen kronik hastalıkları da tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesinde fayda var. " diye konuştu.