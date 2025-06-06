8 yaşındaki Nur, 2. kez Türkiye şampiyonu oldu
İzmir'de 2 yaşından itibaren at binen ve atı Vefa'yla yarışlara katılan 8 yaşındaki minik Nur Pera Abuç ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.
İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Selin (41) ve Güngör Abuç (43) çiftinin tek çocukları olan Bademler İlkokulu öğrencisi Nur Pera Abuç'un atlara olan ilgisi, 2 yaşında başladı. Abuç ailesi, kızlarını hafta sonları at çiftliğine götürerek, atlarla vakit geçirmesini sağladı.
2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera Abuç, 4 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle binicilik eğitimi aldı. 6 yaşına gelen Abuç, okuma yazma öğrendikten sonra lisansının ardından ilk atını aldı. 'Vefa' ismini verdiği atıyla 2024 Şubat ayından itibaren binicilik alanında düzenlenen yarışmalara katılan Abuç, girdiği her yarıştan dereceyle dönmeyi başardı.
Geçen yılın Türkiye Kupası birincisi Nur Pera Abuç, 2025 Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 6-8 yaş kategorisi sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.
İstanbul Anadolu Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve beş ayaktan oluşan ligin final etabında tüm dikkatleri üzerine çeken Abuç, yarış boyunca gösterdiği istikrarlı performansla lig şampiyonluğunu kazandı.