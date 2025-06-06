8 yaşındaki Nur, 2. kez Türkiye şampiyonu oldu

2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera Abuç, 4 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle binicilik eğitimi aldı. 6 yaşına gelen Abuç, okuma yazma öğrendikten sonra lisansının ardından ilk atını aldı. 'Vefa' ismini verdiği atıyla 2024 Şubat ayından itibaren binicilik alanında düzenlenen yarışmalara katılan Abuç, girdiği her yarıştan dereceyle dönmeyi başardı.