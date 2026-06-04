90 gündür beklenen an geldi; hasat başladı: Tarlada 170 liradan satılıyor

Çilek fidesinin ilk yılında dönüm başına yaklaşık 3 ton, ikinci yılında ise bu verimin 5 tona kadar yükseldiğini belirten Güngör, 2026 yılı hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Bölgemizin serin iklimi sayesinde 1 hafta içinde tam verimli bir hasada geçeceğiz. Bu sezon 30 dönümlük arazimiz üzerinden 100 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Şu an tarlada kilogram fiyatı 170 TL bandında seyrediyor ve bu, üreticinin emeğinin karşılığını alması için çok iyi bir rakam."