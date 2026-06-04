90 gündür beklenen an geldi; hasat başladı: Tarlada 170 liradan satılıyor
Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Bursa Kestel'de çilek hasadı başladı. 90 günlük dikim sürecinin ardından tarlaya inen üreticiler, kilosunu 170 TL'den sattıkları çilekte bu yıl 30 dönümden 100 ton rekolte bekliyor.
Türkiye'nin tarım başkentlerinden Bursa'nın Kestel ilçesinde, çiftçilerin yüzünü güldüren çilek hasadı dönemi başladı. Dikiminin üzerinden geçen yaklaşık 90 günlük sürenin ardından olgunlaşan yılın ilk çilekleri tarlaya inerken, ürünler kilogramı 170 liradan alıcı bularak üreticisine can suyu oluyor.
30 Dönümden 100 Ton Rekolte Beklentisi
Yüksek rakımı ve serin iklimiyle bilinen Derekızık Mahallesi'nde çilek mesaisi tam gaz devam ediyor. Bölgede 30 dönümlük arazide tarım yapan çiftçi Aksel Güngör, sera sistemleri sayesinde aralık ayına kadar sürecek olan hasattan oldukça umutlu.
Çilek fidesinin ilk yılında dönüm başına yaklaşık 3 ton, ikinci yılında ise bu verimin 5 tona kadar yükseldiğini belirten Güngör, 2026 yılı hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Bölgemizin serin iklimi sayesinde 1 hafta içinde tam verimli bir hasada geçeceğiz. Bu sezon 30 dönümlük arazimiz üzerinden 100 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Şu an tarlada kilogram fiyatı 170 TL bandında seyrediyor ve bu, üreticinin emeğinin karşılığını alması için çok iyi bir rakam."
Türkiye'nin Üzümsü Meyve İhtiyacının Yüzde 85'i Kestel'den
Bölgedeki tarımsal kalkınma vizyonuna dikkat çeken Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise ilçenin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne vurgu yaptı. Kestel'in yalnızca çilekte değil; ahududu ve böğürtlen gibi "üzümsü meyveler" pazarında da Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 85'ini tek başına karşıladığını belirten Başkan Erol, "İlçemizi tam anlamıyla bir tarım şehri yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda 6 ayrı kırsal bölgede, 4 farklı fidan çeşidini bahçelerle buluşturduk" diyerek yerel üreticiye verilen desteğin artarak devam edeceğini müjdeledi.