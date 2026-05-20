AKOM'dan İstanbul için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, şehir genelinde sabah başlayan gök gürültülü sağanak yağışların şiddetini artıracağını duyurdu.
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kapalı ve yağışlı hava dalgası yerini şiddetli sağanağa bırakıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Koordinasyon Dairesi (AKOM), milyonlarca İstanbulluyu yakından ilgilendiren kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan açıklamaya göre; Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış geçişleri önümüzdeki saatlerde ivme kazanacak.
AKOM'un verilerine göre, yağışların özellikle önümüzdeki 3 saat boyunca lokal, kısa süreli ancak bir o kadar da kuvvetli olacağı öngörülüyor. Dar bir alanda aniden etkili olacak bu bulut kütlelerinin, metrekareye yer yer 10 ila 15 kilogram arasında ciddi bir yağış bırakacağı tahmin ediliyor.
