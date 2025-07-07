Bahçesini sulamak için yaptığı ''çüş'' dedirtti

Mahallede yaşanan su kesintileri sebebi ile onlarca hanenin susuz kalmasına sebep olan hortum sökülerek toplandı. Olay yerinde kaydedilen görüntüler ise "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde hortumun toprak altından nasıl çıkarıldığı kaydedildi.