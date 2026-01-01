BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti
Birleşmiş Milletler, NASA'nın "Vay be. Güzelliğini yaşayın" yorumuyla paylaştığı Muğla'da Kadın Azmağı'nın bulunduğu Sakin Şehir ünvanlı Akyaka'yı "En iyi turizm köyleri" listesine dahil etti....
Amerilan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nın bulunduğu Muğla'nın 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, bu kez de Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı 2025'in 'En iyi turizm köyleri' listesinde yer aldı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, her mevsimde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Özellikle Akyaka'nın yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek, Gökova Körfezi'ne akan Kadın Azmağı, doğal akvaryum görüntüsü oluşturuyor.
1200 metre uzunluğundaki azmağın serinliği, su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıkları, su üzerinde süzülen ördekleriyle görsel şölen sunuyor.