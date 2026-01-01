BM, Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' ünvanlı eşsiz cennetini ''en iyi turizm köylerinden biri'' seçti

Amerilan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 22 Nisan 2021'de Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notuyla paylaştığı 'Kadın Azmağı'nın bulunduğu Muğla'nın 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi, bu kez de Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı 2025'in 'En iyi turizm köyleri' listesinde yer aldı.