Bu görüntüler kahretti: Dünyaca ünlü bir cennet Pamukkale'yi kaybediyoruz

Doç. Dr. Özçelik, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve ülkemizdeki en önemli antik kentlerden biri olan Hierapolis, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuzun bulunduğu su kaynağı ve bir diğer kaynaktan gelen sular travertenler üzerinde akarak mükemmel beyaz görüntüyü sağlıyor. Su miktarı oldukça azalmış durumda. Travertenlere gelen 400 litre saniye olan su debisi, saniyede 100-150 litreye kadar düşmüş durumda" diye konuştu.