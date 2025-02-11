Bu görüntüler kahretti: Dünyaca ünlü bir cennet Pamukkale'yi kaybediyoruz
Denizli'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve kuraklıkla boğuşan önemli turizm merkezi Pamukkale de kuraklık nedeniyle yok olma tehdidi ile karşı karşıya...
MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dünyaca ünlü ören yeri Pamukkale'de incelemelerde bulundu.
Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuz bölgesindeki su kaynaklarında ölçüm gerçekleştirdi.
Denizli'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve kuraklıkla boğuşan önemli turizm merkezi Pamukkale'de incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "400 litre saniye olan su debisi, 100-150 litre saniyeye kadar düşmüş durumda" dedi.
Doç. Dr. Özçelik, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale ve ülkemizdeki en önemli antik kentlerden biri olan Hierapolis, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Pamukkale'yi besleyen jandarma ve antik havuzun bulunduğu su kaynağı ve bir diğer kaynaktan gelen sular travertenler üzerinde akarak mükemmel beyaz görüntüyü sağlıyor. Su miktarı oldukça azalmış durumda. Travertenlere gelen 400 litre saniye olan su debisi, saniyede 100-150 litreye kadar düşmüş durumda" diye konuştu.