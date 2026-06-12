Burası Türkiye'nin halı kaplı tek sokağı! Görenler gözlerine inanamıyor
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2020 yılında trafiğe kapatılarak inşa edilen ve halı motifleriyle ilçenin simgesi haline gelen 220 metrelik Halı Caddesi, aradan geçen 6 yılın ardından bakımsızlık sinyalleri veriyor.
Kaynak: DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yer alan ve 2020 yılında tamamlanarak kısa sürede ilçenin en önemli simgelerinden biri haline gelen 'Halı Caddesi', aradan geçen 6 yılın ardından yenileme bekliyor.
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Eski Hastane Caddesi üzerinde hayata geçirilen ve tamamı halı motifleriyle bezenen 220 metre uzunluğundaki özel yaya yolu, son durumuyla dron kameralarına yansıdı.
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Cadde boyunca 471 metrekare bordür, 2 bin 29 metrekare parke ve bin 912 metrekare kaldırım taşı kullanılarak devasa ve estetik bir halı deseni oluşturuldu.
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Manolya ağaçlarıyla donatılan ve özel ışıklandırma sistemleriyle desteklenen alan, tamamen araç trafiğine kapatılarak sadece vatandaşların yaya kullanımına sunuldu.
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