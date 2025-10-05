Deniz yükselince dalgaların ortasında ne yapacağını şaşırdı

  1. Anasayfa
Antalya'da kayalık alanda balık tutarken aniden yükselen dalgalar nedeniyle mahsur kalan bir kişi rüzgarın hafiflemesinin ardından denize atlayıp yüzerek deniz polisi eşliğinde kıyıya ulaştı.

Kaynak: İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Bambus Plajı'nda öğle saatlerinde dev dalgalar tehlike oluşturdu. Her gün aynı noktada balık tutmaya gelen 63 yaşındaki Y.Ö., saat 15.30 sıralarında falezlerin denizle buluştuğu alanda kara ile bağlantısı olmayan kayalık alana yüzerek geçti.

Y.Ö., kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar nedeniyle kayalıklarda mahsur kaldı.

Cep telefonuyla kızına ulaşan Y.Ö., durumu haber verdi. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Dalgaların şiddeti nedeniyle karadan müdahale edilemeyince bölgeye deniz polisi yönlendirildi.

