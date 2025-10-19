Edirne'de devletten bedelsiz kiralanan arazilerde ceviz hasadı başladı

Bu yıl mevsim şartlarının üreticiyi zorladığını belirten Özgür, "İlk kez ciddi bir don olayıyla karşılaştık. Erkek tozlayıcı türler çok zarar gördü, bu yüzden cevizler yeterince tozlanamadı. Ancak çevre illerden tozlayıcı temin ederek ağaçlara astık ve verimi bir nebze artırabildik. Geçen yıla göre bu yıl biraz daha iyi durumdayız. Şu anda bulunduğumuz bahçede cevizler gayet güzel, hasada başladık. İnşallah birkaç gün içinde toplama tamamlanacak, ardından kurutma ve paketleme süreci başlayacak" diye konuştu.